Galatasaraylı futbolculardan, basın toplantısında sulu kutlama

Galatasaraylı futbolcular, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u basın toplantısı gelerek şampiyonluğu kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti ve 26. şampiyonluğunu kazandı. Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunurken bu sırada futbolcular da odaya geldi. Basın toplantı odasına tezahüratlar ve sularla giren futbolcular, geleneksel kutlamayı bu sene de gerçekleştirdi.

Daha sonra Okan Buruk ve futbolcular, şampiyonluk coşkusunu birlikte yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı