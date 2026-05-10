Haberler

Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı

Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti. Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da taraftarlar, büyük sevinçle kutlamalar yaptı.

Yalova, Balıkesir ve Kütahya'da Galatasaraylı taraftarlar takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonunun şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Yalova'da meydan ve caddelerde toplanan taraftarlar, havai fişekler ve meşaleler altında kutlama yaptı.

Polis ekiplerinin bazı caddeleri araç trafiğine kapattığı kutlamalarda, ellerinde bayraklarla uzun konvoylar oluşturan taraftarlar şehir turu yaptı.

Geç saatlere kadar 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda şampiyonluk sevinci yaşayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahüratlar yaptı.

Balıkesir

Balıkesir'de sarı-kırmızılı taraftarlar, Ali Hikmet Paşa Meydanı'nda toplandı.

Takımlarının şampiyonluğunu büyük sevinçle kutlayan taraftarlar, meşale yakıp ellerinde bayraklarla tezahürat yaptı.

Kütahya

Kütahya'da Atatürk Bulvarı'ndan meşaleler ve Galatasaray bayraklarıyla yürüyerek Zafer Meydanı'na gelen taraftarlar, burada bir süre kutlama yaptı.

Yüzlerce taraftar marşlar eşliğinde şampiyonluk sevinci yaşarken, bir vatandaşın kutlamaya atla katılması dikkati çekti. Mehmet Can isimli vatandaş, şampiyonluk kutlamalarında farklılık olsun diye atıyla geldiğini söyledi.

Kaynak: AA / Sıtkı Yıldız
Aslan'dan müthiş geri dönüş! Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Süper Lig'de şampiyon Galatasaray

Fenerbahçe'den tepki: ''Sakın ha' sezonu sona erdi

Fenerbahçe'den olay tepki!
Yıldız isim müjdeyi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum

Müjdeli haberi şampiyonluğun ardından verdi: Yüzde 99 kalıyorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı

Kamyonun lastiğini bıçakladı, hayatının şokunu yaşadı
Protestolar işe yaramadı, Manifest Gaziantep’i coşturdu

Protestolar işe yaramadı, konser salonu hınca hınç doldu

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de çöl tozu etkili olacak

Bugün başlıyor, 10 gün boyunca tüm Türkiye'de etkili olacak
Jhon Duran'dan Fenerbahçe taraftarını çıldırtan hareket

Ezelin rakibin şampiyonluğu sonrası taraftarı deliye döndüren hareket
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi biletini aldı! İşte Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım

Devler Ligi'ni garantileyen ilk 16 takım arasında büyük sürprizler var