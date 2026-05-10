Süper Lig'de Şampiyon Galatasaray, Fenerbahçe İkinci Sırada
Süper Lig'in 33. haftasında Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, üst üste 4. ve toplamda 26. şampiyonluğunu ilan etti. Fenerbahçe ikinci sırayı garantilerken, Beşiktaş Trabzonspor'a yenildi.
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup ederek ligi ikinci sırada bitirmeyi garantiledi.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 33'üncü haftasında sahasında Trabzonspor'a 2-1 yenildi. Bu sonuçla sezonu Trabzonspor 3'üncü, Beşiktaş 4'üncü tamamladı.
2'NCİ LİG PLAY-OFF FİNALİ
19.00 Muğlaspor Kulübü - Seza Çimento Elazığspor
KADINLAR SÜPER LİGİ'NDE HEYECAN SÜRÜYOR
- Kadınlar Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken, heyecan 4 maçla devam edecek.
11.30 Şile Bilgidoğa - Hakkarigücü Spor
13.00 Galatasaray GAİN - Trabzonspor
13.00 Prolift Giresun Sanayispor - Fenerbahçe ArsaVev
13.00 Ünye Gücü - Beşiktaş
ATLETİZM
14.00 Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlayan koşu etkinliği Wings for Life World Run gerçekleşecek. (Kuruçeşme)
TENİS
14.00 İstanbul Open tekler finali Donna Vekic ile Maria Timofeeva arasında oynanacak (İstinye)