Samsun ve çevre illerde Galatasaray'ın şampiyonluğu kutlanıyor

Samsun, Amasya, Kastamonu ve Çankırı'da Galatasaray taraftarları, takımlarının 26. şampiyonluğunu kutlamak için bir araya geldi. Meşaleler ve tezahüratlarla, farklı şehirlerde konvoylar oluşturan taraftarlar, büyük bir sevinç yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen Galatasaray, sezonun bitimine bir hafta kala 2025-2026 sezonu şampiyonluğunu garantileyerek tarihteki 26. şampiyonluğunu elde etti.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte Atakum ilçesinde vatandaşlar, Kurupelit Yat Limanı etrafında toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, bayraklarla konvoy oluşturdu.

Öte yandan, polis ekipleri güvenlik önemleri aldı.

Amasya

Amasya'da, sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından çok sayıda taraftar araçlarıyla şehir merkezinde konvoy oluşturdu. Meşaleler ve marşlar eşliğinde tur atan taraftarlar, daha sonra Yavuz Selim Meydanı'nda toplandı.

Taraftarlar tezahüratlar yaparken, meydanda renkli görüntüler oluştu.

Polis ekipleri kutlamalar sırasında güvenlik önlemi aldı.

Kastamonu

Kastamonu kent merkezinde bir araya gelen çok sayıda taraftar, araçlarla konvoy oluşturdu.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı ve Kuzeykent Mahallesi'nde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakıp tezahürat yaparak şampiyonluk sevinci yaşadı.

Çankırı

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının 26. şampiyonluğunu Çankırı'da coşkuyla kutladı.

Galatasaray-Hesap.com Antalyaspor maçının son düdüğünün çalmasıyla birlikte vatandaşlar, Kent Meydanı'nda toplandı.

Meşale yakan ve ellerinde bayraklarla tezahüratlar yapan sarı-kırmızılı taraftarlar, büyük sevinç yaşadı.

Çorum

Çorum'da Kadeş Barış Meydanı'nda toplanan taraftarlar, sloganlarla takımlarının elde ettiği şampiyonluğu kutladı.

Gazi Caddesi'nde konvoy oluşturuldu.

Sungurlu ilçesinde de taraftarlar, Atatürk Meydanı'nda bir araya gelerek takımlarının 26. şampiyonluğunu kutladı.

Kaynak: AA / İlyas Gün
