Galatasaray 25 sene sonra evinde Fenerbahçe'ye karşı penaltıdan gol attı

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı iç sahada 25 sene sonra penaltıdan fileleri havalandırdı.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Fenerbahçe ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 1-0 önde tamamladığı mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte Aslan, sarı-lacivertlilerle iç sahada oynadığı derbilerde uzun süre sonra penaltıdan gol attı. Müsabakanın 60. dakikasında Yunus Akgün'ün ceza sahası içi sağ tarafında Jayden Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kalmasıyla maçın hakemi Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. 67. dakikada da Barış Alper Yılmaz penaltıda topun başına geçti ve fileleri havalandırdı.

Galatasaray, Fenerbahçe ile evinde oynadığı karşılaşmalarda son olarak Eylül 2001'de Serkan Aykut ile penaltıdan gol atmıştı. Bu derbide Barış Alper'in attığı golle 25 sene sonra iç sahada rakibe karşı penaltıdan gol sevinci yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
