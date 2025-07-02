Galatasaray, 25. Şampiyonluk Gecesi'ni Konya'da Kutladı

Galatasaray, 25. Şampiyonluk Gecesi'ni Konya'da Kutladı
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda kazandığı 25. şampiyonluk için Konya'da büyük bir kutlama programı düzenledi. Gecede konuşan yöneticiler, kulübün hedeflerini ve gelecekteki başarılarını vurguladı.

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği'nce, "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenledi.

Bir otelde düzenlenen gecede, konuşan 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Murat Sancaktar, 25. şampiyonluğun kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her bir yerinde ve noktasında, şampiyonluk kutlamalarıyla, 5. yıldızı taçlandırdıklarına dikkati çeken Sancaktar, şöyle konuştu:

"Gerçek 5. yıldızı alnımızın akıyla göğsümüze taktık. Kulübümüzün değerli başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'in söylediği gibi, rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, biz gerçek 5. yıldızı göğsümüze taktığımız için, bu sözünü tuttuğumuz için camia olarak çok gururluyuz. Bugün de kutlamalar için Konya'dayız. Konya bizim evimiz. Bizde hedefler hiç bitmez. Cihat başkanımız, 26. şampiyonluk hedefini koydu ama ben bir tık daha ileriye giderek beş sene üst üste şampiyonluk hedefini istiyorum. Türkiye'de ilklerin ve enlerin takımı Galatasaray'ın, zamanında 4 sene üst üste şampiyon olduğu gibi 5 sene üst üste şampiyon olacağına da inanıyorum."

Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan ise, gecede, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı büyük bir keyifle kutlayacaklarını kaydetti.

Hedefleri doğrultusunda yeni başarılar için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Poçan, "Kurucumuz Ali Sami Yen'in gösterdiği hedef doğrultusunda Avrupa'da da büyük başarılar, büyük zaferler elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Bugünden itibaren 26. şampiyonluğun ateşini Konya'da yakıyoruz." diye konuştu.

Gecede, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de video mesajı yayınlandı.

Sarı-kırmızılıların, bu sezon kazandığı, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sergilendiği, 25. şampiyonluğa özel pastanın kesildiği gecede şarkıcı İrem Derici konser verdi.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
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