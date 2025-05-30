Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Işık Şovuyla Kutladı

Trendyol Süper Lig'de üst üste 3, toplamda 25. şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, RAMS Park üzerinde "ışık şov" gerçekleştirdi.

Süper Lig'in 38. ve son haftasında RAMS Başakşehir'i konuk eden sarı-kırmızılılar, 2-0 kazandıkları müsabakanın ardından şampiyonluğu kutladı.

Galatasaray, 5 yıldızı İstanbul'un farklı yerlerinden dronlarla getirdi. İlk yıldız Galatasaray Lisesi'nden, ikinci yıldız Galatasaray Adası'ndan, üçüncü yıldız Florya Metin Oktay Tesisleri'nden, dördüncü yıldız Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nden kaldırıldı ve stadyumdaki yıldızla birleşerek 5. yıldızı oluşturdu.

RAMS Park üzerinde UEFA Şampiyonlar Ligi logosu, kulübün kurucusu ve 1 numaralı üyesi Ali Sami Yen siluetine yer verildi.

Son maçlarına çıkan Fernando Muslera ve Dries Mertens'in siluetlerinin altında "teşekkür" ifadeleri yazıldı.

Osimhen'in maçlarda taktığı maske ve Nijeryalı futbolcunun Onvo Antalyaspor'a attığı röveşata golüyle devam eden gösteride teknik direktör Okan Buruk siluetine de yer verildi.

Yaklaşık bin 500 dronun katıldığı şov, 25. şampiyonluk görseli ve 5 yıldızlı Galatasaray logosuyla sona erdi.