Galatasaray 25. Kez Şampiyonluk İlan Etti

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, 25'inci kez şampiyonluğunu ilan etti.

Trenyol Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek 89 puana ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltı vuruşundan Fernando Muslera kaydetti.