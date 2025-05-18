Galatasaray 25. Kez Şampiyonluk İlan Etti

Galatasaray 25. Kez Şampiyonluk İlan Etti
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Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 yenerek 25. kez şampiyonluğunu ilan etti. Ligin bitimine iki hafta kala en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 8'e çıkardı.

(İSTANBUL) - Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray, Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek, 25'inci kez şampiyonluğunu ilan etti.

Trenyol Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray, Kayserispor'u sahasında 3-0 mağlup ederek 89 puana ulaştı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkaran Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve penaltı vuruşundan Fernando Muslera kaydetti.

Kaynak: ANKA / Spor
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