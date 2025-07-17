Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Mauro Icardi, bireysel antrenmanlarına sağlık ekibi kontrolünde devam ediyor.
Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.
Sağlık ekibi kontrolünde bireysel idmanlarına devam eden Mauro Icardi, hazırlanan program dahilinde takımla beraber ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasına katıldı, ardından fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor