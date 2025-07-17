Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Galatasaray, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yaptığı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Mauro Icardi, bireysel antrenmanlarına sağlık ekibi kontrolünde devam ediyor.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla tamamlandı.

Sağlık ekibi kontrolünde bireysel idmanlarına devam eden Mauro Icardi, hazırlanan program dahilinde takımla beraber ısınma ve 8'e 2 pas çalışmasına katıldı, ardından fizyoterapist ve kondisyonerler eşliğinde özel bir antrenman yaptı.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 13.00 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarına devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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