Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı

Galatasaray 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Başladı
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Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, salonda ısınma ve sahada koşu çalışması ile devam etti.

Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde salonda ısınmayla başlayan idman, sahada koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman, üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasının ardından topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Öte yandan Mauro Icardi pazar günü, milli takımlarında görev yapan futbolcular da 10 Temmuz Perşembe günü antrenmanlara başlayacaklar.

Galatasaray, yarın saat 12.30 ve 18.30'da yapacağı idmanlarla hazırlıklarını sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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