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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Kaynak: AA