Galatasaray, 13. haftada Beşiktaş deplasmanına hazırlıklarını tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınma, 8'e 2 pas ve taktik çalışmayla sona erdi.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Kaynak: AA