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Galatasaray 121. kuruluş yılını Galatasaray Lisesi'nde kutladı

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Galatasaray 121. kuruluş yılını Galatasaray Lisesi'nde kutladı
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Galatasaray Kulübünün 121. kuruluş yılı, Ali Sami Yen'in kabri başındaki anmayla başlayan etkinliklerle kutlandı. Galatasaray Lisesi'ndeki programa Başkan Dursun Özbek ve eski başkanlar katıldı; 50 yıllık üyeliklerini dolduran divan üyelerine madalya verildi.

Galatasaray Kulübünün 121. kuruluş yılı, gerçekleştirilen etkinliklerle kutlandı.

Kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma ile başlayan etkinlikler, Taksim Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından Galatasaray Lisesi'nde devam etti.

Lisedeki etkinliğe Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, eski kulüp başkanları Adnan Polat ile Alp Yalman, yönetim kurulu ve kulüp üyeleri ile birlikte çeşitli branşlardaki sporcular katıldı.

Etkinliğin başında Galatasaray Kulübünün 121 yıl boyunca sportif anlamda yakaladığı başarıları gösteren video gösterildi.

Kutlamada konuşan Dursun Özbek, kulübün 121. kuruluş yıl dönümünü Galatasaray Lisesi'nde kutladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi:

Özbek, "Başarılarla dolu bir 121 yıl geçmiş. 121 yıl önce Ali Sami Yen ve arkadaşları bu sıralardan çıkarak büyük bir hayalin peşinden yürüdüler. Türk olmayan takımları yenme amacıyla bu hayalin peşinden yürüdüler. Galatasaray, bugün aynı renklerin, aynı değerlerin ve aynı sevdanın etrafında milyonlarca insanı buluşturan büyük bir camiaya dönüştü. Başta kurucumuz Ali Sami Yen olmak üzere Galatasaray'ı bugünlere taşıyan, bu büyük kulübe hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış tüm Galatasaraylıları sevgi, saygı ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı büyük yapan şeyin yalnızca kazandığı kupalar ve şampiyonluklar olmadığını aktaran Özbek, şöyle devam etti:

"Galatasaray, kökleri eğitimden gelen kültürüyle birikimiyle vicdanıyla duruşuyla gelenekleri ve nesilden nesile aktarılan güçlü aidiyet duygusuyla eşsiz bir kurumdur. Görevimiz bize emanet edilen bu değerleri korumak, Galatasaray'ı her alanda daha güçlü hale getirmek ve kulübü bizden sonraki nesillere bugünkünden daha iyi bir şekilde teslim etmektir. Bugün mücadele ettiğimiz her branşta hedefimiz en yüksek seviyedir. Türkiye'de kazanmaya, Avrupa'da büyük başarıların peşinden koşmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Tüm bunları yaparken Galatasaray'ın yetiştirici kimliğini de hiçbir zaman unutmayacağız. Altyapılarımızdan yetişen genç sporcularımızın bu formayı taşımasını, Galatasaray'ın değerleriyle büyümesini ve gelecekte bu büyük camiayı kendilerinden sonraki nesillere aktarmasını da son derece önemsiyoruz. Bizden önce Galatasaray vardı, bizden sonra da Galatasaray olacak. Bize düşen, aldığımız emaneti daha güçlü bir şekilde geleceğe taşımaktır."

Etkinliğe katılan en kıdemli üye Alp Yalman, yaş kütüğüne 121. yıl plaketini çaktı. Yalman'a çekici, Galatasaray'ın atletizm branşında mücadele eden 22 yaşındaki sporcu Sıla Koloğlu takdim etti.

Sonrasında Dursun Özbek, Alp Yalman'a "En yaşlı üye olmak nasıl bir duygu?" diyerek şaka yaptı. Alp Yalman da gülerek "Sen de olacaksın." diye cevap verdi.

Öte yandan kuruluş yılı programı çerçevesinde, kulüpte 50 yıllık üyeliklerini dolduran divan üyelerine berat ve madalya takdim edildi.

Organizasyonda Galatasaray Kulübü sporcularının geride kalan bir yıllık dönemde kazandıkları ulusal ve uluslararası ödül ile kupaların tanıtımı da yapıldı.

Etkinlikler, branşlara göre kazanılan kupaların tek tek tanıtılması ve müze yetkililerine teslim edilmesiyle tamamlandı.

Kaynak: AA
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