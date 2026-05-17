Galatasaray Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu

GALATASARAY, Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında deplasmanda konuk olduğu Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Kasımpaşa puanını 35'e yükselterek ligde kaldı.

Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu oldu. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adnan Deniz Kayatepe düdük çaldı. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Murat Tuğberk Curbay ile Osman Gökhan Bilir üstlendi. Mücadeleye ev sahibi Kasımpaşa; "Ali Emre Yanar, Kamil Ahmet Çörekçi, Becao, Arous, Opoku, Baldursson, Kerem Demirbay, İrfan Can Kahveci, Diabate, Cafu ve Benedyczak" ilk 11'iyle maça başladı. Konuk ekip Galatasaray ise; "Günay Güvenç, Boey, Singo, Kaan Ayhan, Arda Ünyay, Eren Elmalı, Sane, Nhaga, İlkay Gündoğan, Lang ve Icardi" 11'i ile sahada yer aldı.

Mücadeleye Galatasaray etkili başladı. 5'inci dakikada soldan ceza sahası içine doğru giren Noa Lang'ın, sağ ayağıyla yerden plase vuruşunda kaleci Ali Emre Yanar direk dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi. 27'nci dakikada Kasımpaşa'nın golü geldi. Fousseni Diabate'nin savunma arkasına yerden gönderdiği ara pasına hareketlenen Benedyczak, ceza sahası içi sol çaprazında dar bir açıdan yaptığı aşırtma vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. Galatasaray, 38'inci dakikada etkili geldi. Kaan Ayhan'ın pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Leroy Sane'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

60'ıncı ve 61'inci dakikalarda Kasımpaşa üst üste pozisyonlardan faydalanamadı. Kerem'in pasıyla savunma arkasına sarkan Benedyczak, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Batuhan Şen gole izin vermedi. Bu pozisyonun bir dakika sonrasında sol çaprazda topla buluşan Diabate'nin aşırtma vuruşunda top üst ağlarda kaldı. 80'inci dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sol kanattan Jakobs'un yaptığı ortada Singo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 88'inci dakikada Kasımpaşa direğe takıldı. Sol kanatta topla buluşan Benedyczak, içeri kat ettikten sonra kaleyi cepheden gören bir noktadan şutunu çekti. Meşin yuvarlak üst direkten döndü. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kasımpaşa sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti.

RENATO NHAGA LİGDE İLK KEZ 11'DE FORMA GİYDİ

Sarı-kırmızılı ekibin devre arasında Portekiz ekibi Casa Pia'dan bonservisiyle kadrosuna kattığı 19 yaşındaki Gine-Bissaulu orta sahası Renato Nhaga, Süper Lig'de ilk kez 11'de forma giydi. Kasımpaşa mücadelesine ilk 11'de başlayan Nhaga, daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Corendon Alanyaspor ve Natura Dünyası Gençlerbirliği karşılaşmalarında 11'de yer almıştı.

SACHA BOEY DALYA DEDİ

Galatasaray'ın Alman ekibi Bayern Münih'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı 25 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı. Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 73, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 22 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 4 maç olmak üzere 99 maçı geride bırakan Sacha Boey, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte dalya demiş oldu. Öte yandan Boey, Galatasaray'da 6 gol kaydederken, 4 asistlik katkı sağladı.

OKAN BURUK'TAN ROTASYONLU KADRO

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şampiyon olunan Antalyaspor maçının 11'inde 9 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Antalyaspor maçının 11'in görev alan isimlerden sadece Leroy Sane ve İlkay Gündoğan'ı Kasımpaşa karşısında sahaya sürdü.

ARDA ÜNYAY, SÜPER LİG'DE 16 MAÇ SONRA 11'DE

Sarı-kırmızılı ekibin 19 yaşındaki savunmacısı Arda Ünyay, Süper Lig'de 16 maç sonra ilk 11'de forma giydi. Ligin son haftasında kadroda kendisine yer bulan genç stoper, son olarak Süper Lig'in ilk devresinde 21 Aralık 2025'te oynanan Kasımpaşa mücadelesinde forma giymişti. Öte yandan bu sezon üçüncü kez ilk 11'de şans bulan Arda Ünyay, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir FK ve Fethiyespor'a karşı forma giymişti.

FATİH TERİM, MAÇI YERİNDEN TAKİP ETTİ

Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, Kasımpaşa - Galatasaray maçını yerinden izledi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'na gelen Terim, bir dönem Galatasaray'daki öğrencilerinden Okan Buruk ve Emre Belözoğlu'nun takımlarının karşı karşıya geldiği maçı yerinden takip etti. Kasımpaşa Teknik Direktörü Belözoğlu cezası nedeniyle kulübede yer alamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı