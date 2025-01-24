Galatarasaray, Ahmed Kutucu'yu açıkladı! İşte ödenecek bonservis ve maaş

Süper Lig devi Galatasaray, Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu'yu resmen renklerine bağladı. 24 yaşındaki yetenekli futbolcu için, 5.962.500 euro transfer bedeli ödenecek.

SÖZLEŞMESİ 3.5 YILLIK

Galatasaray, bu transfer için Eyüpspor'a 5.9 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini açıkladı. Öte yandan oyuncu ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

16 GOLE KATKI SAĞLADI

Eyüpspor'da bu sezon 20 maçta süre bulan 3.5 milyon euro piyasa değerindeki Ahmed Kutucu, 9 gol attı ve 7 asist yaptı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Profesyonel futbolcu Ahmed Kutucu'nun transferi konusunda Eyüpspor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bu çerçevede, futbolcunun eski kulübüne net 5.962.500 EUR Transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2027-2028 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmış olup ödenecek sezonluk ücretler aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

2024-2025 sezonu için: Net 20.000.000 TL,

2025-2026 sezonu için: Net 50.000.000 TL,

2026-2027 sezonu için: Net 60.000.000 TL,

2027-2028 sezonu için: Net 75.000.000 TL.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."