Galata Spor Kulübü Başkanı, TFF Başkanını Ziyaret Etti

Galata Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret ederek, gündeme dair konular hakkında görüşmelerde bulundu. Ziyaret sırasında Akgül'e A Milli Takım forması hediye edildi.

İSTANBUL, -GALATA Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, geçen sezon sonunda Bölgesel Amatör Lig 10. Grup'ta şampiyon olan Galata Spor Kulübü'ne kupasını verdi.

Ziyarette TFF 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin ve TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Galata Spor Kulübü yönetimi de yer aldı.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, ziyaretin sonunda Galata Spor Kulübü Başkanı Emin Selim Akgül'e üzerinde isminin yer aldığı A Milli Takım forması hediye etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
