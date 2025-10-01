Gael Monfils Emekliliğini Duyurdu

Haberler

Eski dünya 6 numarası ve 39 yaşındaki Fransız tenisçi Gael Monfils, gelecek sezon profesyonel tenis kariyerine veda edeceğini açıkladı. 21 yıllık kariyerinde 13 ATP şampiyonluğu kazanan Monfils, son şampiyonluğunu bu yıl Yeni Zelanda'da elde etti.

Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız raket, 21 yıllık tenis kariyeri boyunca 13 ATP şampiyonluğu kazanırken 2005'te Polonya'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra, son şampiyonluğunu geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
