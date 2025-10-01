Gael Monfils Emekliliğini Duyurdu

Teniste tek erkeklerde eski dünya 6 numarası 39 yaşındaki Fransız raket Gael Monfils, gelecek sezon sonunda emekli olacağını duyurdu.

Monfils, yaptığı açıklamada, "Bir ay önce 39. yaş günümü kutladıktan sonra, önümüzdeki yılın profesyonel tenis oyuncusu olarak son yılım olacağını paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fransız raket, 21 yıllık tenis kariyeri boyunca 13 ATP şampiyonluğu kazanırken 2005'te Polonya'daki ilk şampiyonluğunun üzerinden neredeyse 20 yıl geçtikten sonra, son şampiyonluğunu geçen ocak ayında Yeni Zelanda'da elde etti.