Gabriel Sara hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Gabriel Sara hakkında çıkan iddiaları yalanladı
Güncelleme:
Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ikas Eyüpspor maçının ardından kendisi hakkında sosyal medyada çıkan iddiaları yalanladı. Sara, yaptığı açıklamada "İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil" dedi.

  • Gabriel Sara, İngiltere'den antrenör getirmediğini açıkladı.
  • Gabriel Sara, sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalıştığını belirtti.
  • Gabriel Sara, sosyal medyada dolaşan haberlerin doğru olmadığını söyledi.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

GABRIEL SARA İDDİALARI YALANLADI

Gabriel Sara, özel çalışmak için İngiltere'den herhangi bir antrenör getirmediğini söyleyerek sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalanladı.

''HABERLER DOĞRU DEĞİL''

Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.

