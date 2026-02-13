Gabriel Sara hakkında çıkan iddiaları yalanladı

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ikas Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

GABRIEL SARA İDDİALARI YALANLADI

Gabriel Sara, özel çalışmak için İngiltere'den herhangi bir antrenör getirmediğini söyleyerek sosyal medyada hakkında çıkan haberleri yalanladı.

''HABERLER DOĞRU DEĞİL''

Sosyal medyada dolaşan iddiayla ilgili konuşan Sara, "İngiltere'den antrenör getirdiğimi söylüyorlar. Bu yalan. Sadece Galatasaray'daki antrenörlerle çalışıyorum. Ayın başında bir sakatlık geçirdim. Galatasaray'daki ekip de bana çok yardımcı oldu. Bu yüzden böyle şeylerin söylenmesi adil değil. İngiltere'den antrenör getirmedim. Sosyal medyada dolaşan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı.