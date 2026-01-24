Haberler

Gabriel Sara bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı

Güncelleme:
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşısında 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük maçıyla bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarla Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara 2 gol kaydetti. Müsabakanın 31. saniyesinde yapılan baskı sonucu kazanılan topta İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla topla buluşan Sara, rakibini geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 51. dakikasında da Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gabriel Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.

26 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.

Maça 11'de başlayan Gabreil Sara, 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
