Gabriel Sara bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Fatih Karagümrük karşısında 2 gol atarak bu sezonki gol sayısını 4'e çıkardı.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarla Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara 2 gol kaydetti. Müsabakanın 31. saniyesinde yapılan baskı sonucu kazanılan topta İlkay Gündoğan'ın topuk pasıyla topla buluşan Sara, rakibini geçip ceza sahası içinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skor 1-0 oldu. Maçın 51. dakikasında da Roland Sallai'nin sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde bulunan Gabriel Sara, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1 yaptı.
26 yaşındaki futbolcu böylece hepsi ligde olmak üzere bu sezonki gol sayısını 4'e yükseltti.
Maça 11'de başlayan Gabreil Sara, 90 dakikada sahada kaldı. - İSTANBUL