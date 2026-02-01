Gabriel Sara'dan üst üste goller

Haberler

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Kayserispor maçında attığı golle üst üste 3 maçta da gol sevinci yaşayarak Süper Lig'deki toplam gol sayısını 5'e çıkardı.

Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara, Kayserispor maçıyla Trendyol Süper Lig'de üst üste 3 maçta gol atarken, toplamdaki gol sayısını 5'e çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların üçüncü golünü Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara kaydetti. Müsabakanın 60. dakikasında Victor Osimhen'in sağ taraftan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sara düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skor 3-0 oldu.

26 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig'de forma giydiği son 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcu, ligdeki gol sayısını da 5'e çıkardı.

Maça 11'de başlayan Gabriel Sara, 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
