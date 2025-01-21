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Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında forma giyecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

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Galatasaray'da sakatlığı bulunan Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara'nın bu akşam Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev maçında oynamayacağı ve sakatlığının riske edilmeyeceği öğrenildi. Galatasaray'ın hedefi, 25 yaşındaki futbolcuyu Konyaspor maçına yetiştirmek.

Süper Lig devi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir ile oynadığı Türkiye Kupası maçında sakatlanan Gabriel Sara, ligde 2 maç kaçırdı.

OKAN BURUK "NET BİR ŞEY YOK" DEMİŞTİ

Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev karşılaşması için akıbeti merak edilen futbolcu için son karar verildi. Sara'nın geri dönüşüne ilişkin geçtiğimiz gün bir açıklama yapan Okan Buruk, "Şu anda son idman için Yener hocayla konuşacağız. Şu anda net bir şey yok. Yarın kadroda olup olmayacağıyla ilgili bir toplantı yapacağız. Onun dışında fazla eksiğimiz yok. Durumuna bugünkü antrenman öncesinde bakacağız" demişti.

Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında forma giyecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı

DINAMO KIEV MAÇINDA YOK

Milliyet'ye yer alan habere göre, Gabriel Sara, Avrupa Ligi'nde ilk 8 için kritik öneme sahip Dinamo Kiev maçında riske edilmeyecek. Sarı-kırmızılıların hedefi 25 yaşındaki futbolcuyu Konyaspor maçına yetiştirmek.

Gabriel Sara Dinamo Kiev maçında forma giyecek mi? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Haberler.com / Abdurrahim Efe - Spor
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