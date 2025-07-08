Gabriel Heinze, Arsenal'in Antrenör Ekibine Katıldı

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Arjantinli teknik direktör Gabriel Heinze, Arsenal'in antrenör ekibine katıldı. Kulüp, Heinze'nin hem oyunculuk hem de teknik direktörlük deneyimlerinin takıma katkı sağlayacağını açıkladı.

Gabriel Heinze, İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal'in teknik direktörü Mikel Arteta'nın antrenör ekibine katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Arjantinli çalıştırıcının "hem oyunculuk hem de teknik direktörlük deneyiminin" takıma katkı sağlayacağı belirtildi.

Futbolculuk döneminde Manchester United, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Olimpik Marsilya, Roma ve Sporting Lizbon gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynayan Heinze, 2014'te oyunculuk kariyerini ülkesinin takımı Newell's Old Boys'ta sonlandırmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine Arjantin'in Godoy Cruz takımında başlayan Heinze, sırasıyla Argentinos Juniors, Velez Sarsfield, Atlanta United ve Newell's Old Boys'u çalıştırdı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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