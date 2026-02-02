Haberler

Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım

Gabriel Brazao'dan Beşiktaş itirafı: Teklif aldım
Güncelleme:
Brezilya Ligi ekibi Santos'ta forma giyen kaleci Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı. Brazao için gelen talebi Santos yönetimi de doğruladı.

  • Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.
  • Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos, Brazao'nun şu anda takımdan ayrılmayacağını belirtti.
  • Gabriel Brazao'nun Santos ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Transfer döneminin kapanmasına günler kala kaleci arayışlarını sürdüren Süper Lig devi Beşiktaş'ın teklif yaptığı bir isim daha ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN BRAZAO HAMLESİ

Brezilya Ligi takımlarından Santos'un formasını giyen Gabriel Brazao, Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığını açıkladı.

"BANA TEKLİF GELDİ!"

Sao Paulo maçının ardından açıklamalarda bulunan 25 yaşındaki kaleci, isminin Beşiktaş ile anılması üzerine "Evet, teklif geldi ama bunu yönetim kuruluna ve menajerlerime bırakıyorum. Her zaman söylediğim gibi, ben burada Santos'a çalışmak ve yardımcı olmak için bulunuyorum. Teklifin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine gelince, bunu size söyleyemem. Bugün teklifin geldiğini biliyorum ama benim odağım her zaman oyunda, Santos'ta. Ben burada kulübü savunmak için bulunuyorum." dedi.

"BRAZAO AYRILMAYACAK"

Öte yandan Santos Sportif Direktörü Alexandre Mattos da Beşiktaş'tan gelen teklifi doğrulayarak, "Brazao şu anda takımımızdan ayrılmayacak. Şu anda hiç kimse ayrılmıyor, özellikle de sunulan bu teklif için. Daha iyi teklifler aldık. Projemiz, öncelikle başkanın adil bulduğu bir ücret karşılığında oyuncuların buradan ayrılmasıdır. Şu anda aldığımız teklif, Brazao'nun değerinin olması gerektiğine inandığımız şeyle örtüşmüyor." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Brazao, bu sezon çıktığı 7 maçta 10 gol yedi. Deneyimli file bekçisi, 1 maçta da kalesini gole kapadı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
