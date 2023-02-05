G.Saray-Trabzonspor maçını izlemek için beIN Sports'u açanlar gördükleri karşısında çıldırdı: Lütfen silin
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Galatasaray ile Trabzonspor maçını izleyen futbolseverler, yayıncı kuruluş beIN Sports'u topa tuttu. Kar yağışı nedeniyle kirlenen canlı yayın kameralarının lenslerinin temizlenmediğini belirten izleyiciler, "Lütfen lensleri silin, maçı izleyemiyoruz." şeklinde yorumlar yaptı.
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Mücadeleyi ekranları başında takip edenler, beIN Sports'u sert eleştirdi.
"LÜTFEN LENSLERİ SİLİN"
Kar yağışı nedeniyle beIN Sports'un canlı yayın kameralarının merceklerinin kirlenmesi futbolseverleri kızdırdı. Sosyal medyada yayıncı kuruluşu topa tutan izleyiciler, "Lütfen lensleri silin, maç izleyemiyoruz." yorumlarında bulundu.
İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER
Nef Stadı'nda oynanan mücadelede Trabzonspor, 12. saniyede Maxi Gomez ile öne geçerken, sarı-kırmızılılarda cevap Mertens'ten geldi. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik skorla sona erdi.