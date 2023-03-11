G.Saray'ın değil Türkiye'nin dünya yıldızı! Zaniolo'nun açıklamaları duygulandırdı

Kasımpaşa maçında oyuna sonradan girip galibiyeti getiren golü atan yeni transfer Nicolo Zaniolo, depremde yaşananlardan dolayı acı çektiğini söyledi. Zaniolo, "Forma numaram ve bu gol depremzede Muhammed Özkan için. Bu golüm depremzedeler içindi. Galibiyetten dolayı mutlu olamıyoruz, acımız taze" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 25. hafta karşılaşmasında Kasımpaşa'yı yeni transferi Nicoo Zaniolo'nun attığı golle 1-0 mağlup etti. İlk maçında çok şık bir gol atan İtalyan yıldız, maçın ardından yaptığı açıklamalarla kalpleri fethetti.

"ACIMIZ ÇOK TAZE"

Depremde verdiğimiz kayıplar için acı çektiğini söyleyen Zaniolo, "Bu galibiyet, depremde ölenler ve şu anda evsiz olan insanlar için. Türkiye tarihinin en kötü dönemlerinden birinde buraya geldim. Bu galibiyetten dolayı mutlu olamıyoruz çünkü acımız hala çok taze" dedi.

"GOLÜM MUHAMMED'E"

Golünü depremzede Muhammed Özkan'a armağan eden İtalyanyıldız, "Forma numaram ve bu gol de Muhammed Özkan için... Ailesi için, depremde hayatını kaybedenler, kalanlar için... Hepsi için... Yarın babamın doğum günü. Ona söz vermiştim. Onun için hediye olmasını istedim bu golün" ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA ÇOK İYİ TAKIM"

Zaniolo, Kasımpaşa takımı hakkında ise şu sözleri kullandı: Kasımpaşa'ya iltifat etmek istiyorum, onlar çok iyi bir takım. Biz de iyi bir maç çıkardık. Bu benim ilk maçım, kendimi geliştirmem gerekiyor. Kendimi geliştirdikçe, daha iyi şeyler çıkaracağım.

OKAN BURUK TARİH VERDİ

Teknik Direktör Okan Buruk yeni transferin attığı gol hakkında, "Nicolo Zaniolo gol attı ama fiziksel eksiklikleri var. Gol atması önemliydi. Milli takım arası geliyor, bu süreç ona büyük katkı sağlayacak. Hazırlık maçlarında ve bu maçta attığı gol ona moral oldu. Milli takıma gitmek ve başarılı olmak istiyor" açıklamasında bulundu.

ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Spor Toto Süper Lig'de evinde Kasımpaşa'yı mağlup eden Galatasaray'da mücadele sonrasında galibiyet golünü atan yeni transfer İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo sarı-kırmızılı taraftarlara üçlü çektirdi.