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G.Saray'dan resmi transfer açıklaması! Erden Timur, Firmino ve Ramos için ilk kez konuştu

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, transfer gündemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Icardi'nin bonservisini almak için uğraştıklarını belirten Timur, Zaniolo'ya da birçok teklif geldiğini söyledi. Timur, Firmino ve Ramos'la ilgilenmediklerini ifade etti.

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, transfer gündemiyle ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Timur, Firmino ve Ramos'un gündemde olmadığını söyledi.

Galatasaray taraftarının bonservisinin alınmasını istediği Arjantinli golcü Icardi hakkında konuşan Timur, "Mauro Icardi'nin durumu biraz daha uzar. Biz onu takımda tutmak istiyoruz. Kalacak gibi" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan resmi transfer açıklaması! Erden Timur, Firmino ve Ramos için ilk kez konuştu

Devre arasında transfer edilen Nicolo Zaniolo'ya büyük bir ilgili olduğunu vurgulayan Timuur, "Zaniolo'ya birçok teklif var. Torreira'yı da soranlar var ama Torreira'nın durumu Okan Hoca'ya bağlı" şeklinde konuştu.

Erden Timur, Firmino ve Ramos'la ilgilenmediklerini söyleyip şu sözleri sarf etti: Roberto Firmino ve Sergio Ramos gündemimizde değil. İkisiyle de ilgilenmiyoruz. Çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Roberto Firmino Sergio Ramos Galatasaray Erden Timur Spor Haberler

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