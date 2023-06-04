G.Saray çılgınlıkta çığır açtı! Fenerbahçeliler'in nefret ettiği bayrak, 27 yıl sonra efsanenin ellerinde
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Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, şampiyonluk kutlamasına geldi. Souness, 1996 yılındaki Fenerbahçe derbisinde Kadıköy'de sahaya diktiği Galatasaray bayrağı ile 27 yıl sonra şampiyonluk kutlamasında tur attı.
Spor Toto Süper Lig 2022-23 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tarihi Fenerbahçe zaferi ile mutluluğunu taçlandırdı. Sarı-Kırmızılılar, 37. haftada Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.
STAT COŞTU
Derbi zaferi sonrası NEF Stadyumu bayram yerine döndü. Galatasaraylı taraftarlar ve futbolcular adeta bütünleşti. Hem derbi galibiyeti hem şampiyonluk zaferi doyasıya kutlandı.
SOUNESS GELDİ
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Souness, şampiyonluk kutlamasında elinde Galatasaray bayrağıyla sahaya çıktı ve bayrağı sahanın ortasına bıraktı. Galatasaraylılar'ın 'Ulubatlı Souness' lakabını taktığı eski teknik direktör, 27 yıl önce Fenerbahçe derbisinde diktiği bayrakla statta tur attı.