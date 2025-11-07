Haberler

Futsal A Milli Takımı'nın Avusturya ile Oynayacağı Maçların Aday Kadrosu Açıklandı

Güncelleme:
Futsal A Milli Takımı, 11-12 Kasım tarihlerinde Avusturya ile özel maçlar yapacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Kasım'da Kocaeli'de kampa girecek.

Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım tarihlerinde Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Kasım Cuma günü Kocaeli'de çalışmalarına başlayacak.

Milliler, 11-12 Kasım tarihlerinde Avusturya ile iki özel maç yapacak. Ay-Yıldızlılar, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak kamp sonrasında Avusturya'nın Viyana şehrine gidecek.

Futsal A Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:

11 Kasım Salı

19.00 Avusturya - Türkiye

12 Kasım Çarşamba

17.00 Avusturya - Türkiye - İSTANBUL

500

