Futsal A Milli Takımı'nın Avusturya ile Oynayacağı Maçların Aday Kadrosu Açıklandı
Futsal A Milli Takımı, 11-12 Kasım tarihlerinde Avusturya ile özel maçlar yapacak. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Kasım'da Kocaeli'de kampa girecek.
Futsal A Milli Takımı'nın 11-12 Kasım tarihlerinde Viyana'da Avusturya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 7 Kasım Cuma günü Kocaeli'de çalışmalarına başlayacak.
Milliler, 11-12 Kasım tarihlerinde Avusturya ile iki özel maç yapacak. Ay-Yıldızlılar, 7-10 Kasım tarihleri arasında Kocaeli'de yapılacak kamp sonrasında Avusturya'nın Viyana şehrine gidecek.
Futsal A Milli Takımı'nın maç programı şu şekilde:
11 Kasım Salı
19.00 Avusturya - Türkiye
12 Kasım Çarşamba
17.00 Avusturya - Türkiye - İSTANBUL