TFF Futsal 1. Ligi müsabakaları Ordu'da başladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futsal 1. Ligi 11, 12, 13 ve 14'üncü hafta müsabakaları Ordu'da başladı.

Ünye Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Battal Gazi Belediyespor, Anadolu Beyi Spor Kulübü'nü 6-3, Sakarya Karasu 1933, Alipaşa Spor Kulübü'nü 8-1 yendi.

Müsabakaların açılış töreninde başlama vuruşunu yapan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, sporculara başarı diledi.

Ordu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Metin Kır ise organizasyon için TFF'ye teşekkür etti.