Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması

Futbolu bırakıyor mu? Mertens'ten emeklilik açıklaması
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından basın mensuplarına konuştu. Yıldız isim, futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini belirtti.

Süper Lig'de 25. kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da Dries Mertens, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, futbola devam edip etmeme konusunda karar vermediğini söyledi.

MERTENS'TEN EMEKLİLİK SORUSUNA CEVAP

Kutlamaların ardından gazetecilerin sorduğu "Futbola devam edecek misin?" şeklindeki soruya cevap veren yıldız isim, "Bilmiyorum." yanıtını verdi. Bu cevap, taraftarlar arasında Mertens'in futbola devam edebilme ihtimalinin olduğu şeklinde algılandı.

SEZON RAKAMLARI

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren 38 yaşındaki Mertens, Sarı-kırmızılılarda çıktığı 144 maçta 24 gol ve 44 asistlik performans sergiledi. Takımıyla olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mertens'in piyasa değeri 1.5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor

Süper Lig'de küme düşen üçüncü takım belli oldu
Eski ABD Başkanı Joe Biden prostat kanserine yakalandı

Eski ABD Başkanı Joe Biden'a kanser teşhisi konuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho'dan maç sonrası olay yaratan sözler: Maça gelmezdim

Maç sonu söyledikleriyle taraftarları çıldırttı
Bakan Yerlikaya duyurdu! Bunu yapanlara 180 bin TL ceza yazılacak

Yeni düzenlemeyi duyurdu! Bunu yapana 180 bin TL ceza yazılacak
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Eski oyuncu Ahmet Fırat evinin balkonunda ölü bulundu

Bir dönem oyunculuk yapıyordu! Evinin balkonunda ölü bulundu
Eleştirilerin hedefindeki Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu

Eleştirilerin hedefindeki ünlü rapçi Sagopa Kajmer sessizliğini bozdu
Galatasaray'da Okan Buruk tarihe geçti

Okan Buruk tarihe geçti
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı

Yeşilçam'ın efsane ismi hastaneye kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.