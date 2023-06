Futbolu bırakır bırakmaz bomba itiraf! İşte Burak Yılmaz'ın "İçimde ukde kaldı" dediği Süper Lig devi

Son olarak Fortuna Sittard forması giyen Burak Yılmaz, 37 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdı.

"İÇİMDE BİR UKTEDİR FENERBAHÇE"

Sarı-lacivertli camia için itirafta bulunan Burak, " Fenerbahçe'de Yeniden forma şansı bulmak isterdim. İçimde bir uktedir Fenerbahçe. Bütün her yerde bu kadar başarılar yakalamış birisinin orada da "En azından bir tane at be kardeşim" derdim kendime. Fenerbahçe'de tekrar forma şansı bulmak isterdim. Çok da yakındım, olmadı. Ama dediğim gibi Fenerbahçe'nin de benim şu andaki bulunduğum kariyerde çok etkisi vardır" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN KARİYERİMDEKİ ETKİSİ BÜYÜKTÜR"

Ayrıca kariyerinde en çok etkilendiği kulübün Fenerbahçe olduğunu söyleyen Yılmaz, "Fenerbahçe'de çok acı çektiğim için ben bugün buralara geldiğimi düşünüyorum. Oynayamamak, idman yapamamak, ben çok duygusaldım, eve gelip hüngür hüngür ağlardım. Fenerbahçe'de benim bugünkü kariyerimde etkisi çok büyüktür. Fenerbahçe'de bir kez daha forma giyip bir tane gol atmak isterdim" ifadelerini kullandı.