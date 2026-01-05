Haberler

Futbolseverler müjde! Dev maçlar şifresiz kanalda

Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa, bu sezon dört takımlı mini turnuva formatında düzenleniyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'un katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada yarı final ve final etapları yer alacak. Maçlar Türkiye'nin farklı şehirlerinde oynanacak. Yarı final maçları 5 ve 6 Ocak'ta, final maçı ise 10 Ocak'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Tüm karşılaşmalar ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

  • Turkcell Süper Kupa, 5 Ocak 2026'da Galatasaray ile Trabzonspor arasında Gaziantep Stadyumu'nda, 6 Ocak 2026'da Fenerbahçe ile Samsunspor arasında Yeni Adana Stadyumu'nda yarı final maçlarıyla başlayacak.
  • Turkcell Süper Kupa finali, 10 Ocak 2026'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
  • Turkcell Süper Kupa maçları, ATV ekranlarından şifresiz ve ücretsiz olarak canlı yayınlanacak.

Türk futbolunun geleneksel organizasyonlarından Turkcell Süper Kupa, bu sezon ilk kez dört takımlı mini turnuva formatında düzenleniyor. Turnuvada yarı final ve final etapları yer alırken, maçlar Türkiye'nin farklı şehirlerinde oynanacak.

GALATASARAY - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray ile Trabzonspor, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.30'da Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Yarı finalde bir diğer mücadele Fenerbahçe ile Samsunspor arasında oynanacak. Maç, 6 Ocak 2026 Salı günü saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda yapılacak.

FİNAL 10 OCAK'TA İSTANBUL'DA

Yarı final maçlarını kazanan takımların karşılaşacağı final mücadelesi, 10 Ocak 2026 Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

MAÇLAR ŞİFRESİZ KANALDA

Turkcell Süper Kupa'daki tüm karşılaşmaların ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacağı açıklandı. Böylece futbolseverler, herhangi bir abonelik gerekmeksizin turnuva heyecanını ücretsiz şekilde takip edebilecek.

500

