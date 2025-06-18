Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak

Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
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Futbolseverler müjde! Arda Güler'in maçı şifresiz yayınlanacak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid ve Al-Hilal'in karşılaşması TRT 1'den yayınlanacak. İspanyol devi, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile gruptaki ilk maçına çıkıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması ve daha sonra oyuna girmesi bekleniyor. Maç, ABD'nin Florida eyaletindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak ve bugün TSİ 22.00'de başlayacak.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda grup aşaması devam ederken Real Madrid ilk kez sahaya çıkıyor. İspanyol devi gruptaki ilk maçında Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER DE OYNAYACAK

Milli futbolcumuz Arda Güler'in karşılaşmaya yedek kulübesinde başlaması beklenirken daha sonra oyuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

"DAHA FAZLA SÜRE ALACAK"

Real Madrid teknik direktörü Xabi Alonso da basın toplantısında bir açıklama yaparak "Arda Güler ve Endrick bu sezon daha fazla süre alacak" sözlerini sarf etti.

TRT 1'DEN YAYINLANACAK

ABD'nin Florida eyaletindeki Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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