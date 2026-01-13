Haberler

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final maçları 14 Ocak'ta oynanacak. Nijerya, Mısır, Fas ve Senegal, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de, Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te karşılaşacak. Bu maçların ardından 2026 Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri belli olacak. Yarı finalde Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu da sahaya çıkacak.

  • Afrika Uluslar Kupası yarı final maçları 14 Ocak'ta Senegal-Mısır ve Nijerya-Fas arasında oynanacak.
  • Yarı finalde Türk kulüplerinde forma giyen 6 futbolcu mücadele edecek.
  • Mısır Afrika Uluslar Kupası'nda 7 kez şampiyon olmuştur.

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Nijerya, Mısır, Fas ve Senegal, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Turnuvada yarı final maçları 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI 14 OCAK'TA

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final karşılaşmalarının programı netleşti. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından organize edilen turnuvada iki kritik mücadele oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak. Bu karşılaşmaların ardından 2026 Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri belli olacak.

SÜPER LİG'DEN 6 FUTBOLCU SAHNEDE

Turnuvada Trendyol Süper Lig'den toplam 21 futbolcu mücadele ederken, yarı final aşamasında Türk kulüplerinde forma giyen 6 oyuncu takımlarının kadrosunda yer alacak. Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ve Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya) ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı final maçlarında forma giymesi beklenen isimler arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarihi bir başarıya imza atan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda da en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Son finalist Nijerya, bu kez kupayı kazanarak turnuvayı zirvede tamamlamayı hedefliyor. Kupanın en başarılı ülkesi olan ve 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır da yeni bir zafer peşinde. Senegal ise tarihinde bir kez kazandığı Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.

Abdurrahim Efe
Haberler.com / Spor
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü

Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıİsmail oruç :

"Futbol severler ekran başına"diyorsunuzda, seyredemiyoruz, seyredebilceğimiz bir yol gösterin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama

Gözaltına alınan Oktay Kaynarca'dan ilk açıklama
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor