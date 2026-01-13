Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan yarı final karşılaşmalarıyla devam ediyor. Nijerya, Mısır, Fas ve Senegal, finale yükselmek için sahaya çıkacak. Turnuvada yarı final maçları 14 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

YARI FİNAL MAÇLARI 14 OCAK'TA

Fas'ın ev sahipliğinde düzenlenen 35. Afrika Uluslar Kupası'nda (AFCON 2025) yarı final karşılaşmalarının programı netleşti. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından organize edilen turnuvada iki kritik mücadele oynanacak.

MAÇ PROGRAMI

Yarı finalde Senegal ile Mısır TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Günün ikinci yarı final mücadelesinde ise Nijerya ile ev sahibi Fas TSİ 23.00'te sahaya çıkacak. Bu karşılaşmaların ardından 2026 Afrika Uluslar Kupası'nın finalistleri belli olacak.

SÜPER LİG'DEN 6 FUTBOLCU SAHNEDE

Turnuvada Trendyol Süper Lig'den toplam 21 futbolcu mücadele ederken, yarı final aşamasında Türk kulüplerinde forma giyen 6 oyuncu takımlarının kadrosunda yer alacak. Galatasaray'dan Victor Osimhen (Nijerya) ve Ismail Jakobs (Senegal), Beşiktaş'tan Wilfred Ndidi (Nijerya), Fenerbahçe'den Youssef En-Nesyri (Fas), Trabzonspor'dan Paul Onuachu (Nijerya) ve Samsunspor'dan Cherif Ndiaye (Senegal) yarı final maçlarında forma giymesi beklenen isimler arasında bulunuyor.

ŞAMPİYONLUK ADAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR

2022 Dünya Kupası'nda yarı finale çıkarak tarihi bir başarıya imza atan Fas, Afrika Uluslar Kupası'nda da en güçlü şampiyonluk adaylarından biri olarak gösteriliyor. Son finalist Nijerya, bu kez kupayı kazanarak turnuvayı zirvede tamamlamayı hedefliyor. Kupanın en başarılı ülkesi olan ve 7 kez şampiyonluk yaşayan Mısır da yeni bir zafer peşinde. Senegal ise tarihinde bir kez kazandığı Afrika Uluslar Kupası'nı yeniden müzesine götürmenin hesaplarını yapıyor.