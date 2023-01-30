Futbolseverler gözlerine inanamadı! Hakemden Eskişehirsporlu futbolcuya skandal hareket

TFF 3. Lig'de oynanan Eskişehirspor-Şile Yıldızspor maçına hakem Mehmet Güngör damga vurdu. 90+1. dakikada Eskişehirsporlu Tolga Yakut kendisine bir şeyler anlatmak isterken futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Güngör'ün tavırları tepki çekti. Yakut'a "Çık git" dercesine hareketler yapan ve vücut dilinden oldukça öfkeli olduğu görülen Güngör, eleştiri bombardımanına tutuldu.