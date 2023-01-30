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Futbolseverler gözlerine inanamadı! Hakemden Eskişehirsporlu futbolcuya skandal hareket

Spor Haberleri

TFF 3. Lig'de oynanan Eskişehirspor-Şile Yıldızspor maçına hakem Mehmet Güngör damga vurdu. 90+1. dakikada Eskişehirsporlu Tolga Yakut kendisine bir şeyler anlatmak isterken futbolcuya kırmızı kart gösteren hakem Güngör'ün tavırları tepki çekti. Yakut'a "Çık git" dercesine hareketler yapan ve vücut dilinden oldukça öfkeli olduğu görülen Güngör, eleştiri bombardımanına tutuldu.

Eskişehirspor ile Şile Yıldızspor arasında oynanan ve 1-1 sona eren karşılaşmada hakem Mehmet Güngör'ün davranışları büyük ses getirdi.

PUANLAR PAYLAŞTI

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında Eren Altıntaş'ın golüyle 1-0 öne geçen Eskişehirspor, ikinci yarının hemen başında ise kalesinde gole engel olamadı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

HAKEMİN TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Maçın son dakikalarında Eskişehirsporlu Tolga Yakut'un gördüğü kırmızı kart sonrası hakemin tavrı büyük tepki çekti. Futbolcuya karşı oldukça öfkeli davranan Güngör sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu. Eskişehirsporlu taraftarlar yaptıkları yorumlarda takımlarının hakemlerden birçok maçta benzer tutumu gördüğünü iddia etti.

Futbolseverler gözlerine inanamadı! Hakemden Eskişehirsporlu futbolcuya skandal hareket

Futbolseverler gözlerine inanamadı! Hakemden Eskişehirsporlu futbolcuya skandal hareket

Haberler.com - Spor

Eskişehirspor Spor Haberler

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