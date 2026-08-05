Haberler

Türkiye Kupası 2026-27 Sezonu Maç Takvimi Açıklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Futbolda 2026-27 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi.

Futbolda 2026-27 sezonunda eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının tarihleri belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, yarı final müsabakaları hariç tüm turların "tek maç eleme usulüne" göre oynanacağı Türkiye Kupası'nın tarihleri şu şekilde:

1. eleme turu: 15, 16, 17 Eylül

2. eleme turu: 6, 7, 8 Ekim

3. eleme turu: 27, 28, 29 Ekim

4. eleme turu: 1, 2, 3 Aralık

5. eleme turu: 15, 16, 17 Aralık / 22, 23, 24 Aralık

Son 16 turu: 12, 13, 14 Ocak 2027

Çeyrek final: 2, 3, 4 Şubat 2027

Yarı final 1. maçları: 2, 3 veya 4 Mart 2027

Yarı final 2. maçları: 20, 21 veya 22 Nisan 2027

Final: 29 Mayıs 2027

Açıklamada 5. eleme turu maçlarında 15, 16, 17 Aralık ve 22, 23, 24 Aralık tarihlerinin birlikte kullanılabileceği, Avrupa'da mücadele eden ekiplerin durumlarına göre 15, 16 ve 17 Aralık tarihlerinin değerlendirilebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
Üsküdar Belediyesi'nde olaylı seçim! 6 CHP'li AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı

Olaylı seçim! CHP'liler AK Parti adayına oy verdi, kavga çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Başka erkeklerle ilişkiye zorluyordu' demişti! Kürekli koca cinayetinde Yargıtay son noktayı koydu

"Erkeklerle ilişkiye zorluyordu" demişti! Yargıtay son noktayı koydu
100 savaş tankını denize attılar

100 savaş tankını denize attılar!
Manchester United macerası sona erdi! İşte Altay Bayındır'ın yeni adresi

Yeni adresi bomba!
Beklenen hasat başladı: Coğrafi işaret tescilli Bursa şeftalisinin tezgahlardaki fiyatı belli oldu

Beklenen hasat başladı: Kiminin tiki, kiminin ilgisi büyük
Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı

Bitcoin için çarpıcı öngörü: Her şey yapay zekaya bağlı
Anıtkabir ziyaretleriyle gündem oldular! Meğer komşuları tarafından dolandırılmışlar

Anıtkabir ziyaretiyle gündem oldular! İşte kimsenin bilmediği gerçek
Hindistan'da ölümcül virüs alarmı! 22 çocuk hayatını kaybetti

Korkulan oldu! Ölümcül virüs onlarca çocuğun canını aldı