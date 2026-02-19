Futbolda şampiyon Bilgi ortaokulu oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'de gerçekleştirilen küçükler futbol müsabakalarında Bilgi ortaokulu şampiyon olarak turnuvayı tamamladı.

Düzce'de 2025–2026 okul sporları küçükler futbol müsabakaları sona erdi. Şıralık Spor Kompleksi'nde düzenlenen yaklaşık iki hafta süren ve genç sporcuların yoğun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, büyük heyecana ve renkli görüntülere sahne oldu. Müsabakalar sonunda Bilgi Ortaokulu birinci, 15 Temmuz Şehitler Ortaokulu ikinci, Beyköy Ortaokulu üçüncü ve Hürriyet Ortaokulu dördüncü oldu.

Kıyasıya mücadelelerin ardından dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı