Futbolda pandemi döneminde gelen kural değişebilir
Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin Roma'da gerçekleştirdiği toplantı sonrası, futbolda oyuncu değişikliği hakkının 6'ya yükseltilmesi gündeme geldi. Premier Lig'den Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Nottingham Forest'ın temsilcileri, pandemi döneminde başlayan 5 oyuncu değişikliği hakkını 6'ya yükseltmeyi tartıştı.
İtalya'nın başkenti Roma'da Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği'nin gerçekleştirdiği toplantının ardından futbolda önemli bir kural değişikliği gündeme geldi.
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SAYISINDA DEĞİŞİKLİK
BBC'de yer alan habere göre; Premier Lig'den Manchester City, Liverpool, Manchester United, Arsenal ve Nottingham Forest'ın temsilcilerinin pandemi döneminde başlayan 5 oyuncu değişikliği hakkını 6'ya yükseltmeyi tartıştığı belirtildi.
IFAB'A ÖNERİDE BULUNACAKLAR
İsmi geçen kulüplerin dile getirdiği değişikliğin uygulanabilmesi için futbolda kuralları belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu'na (IFAB) değişiklik önerisinde bulunacakları dile getirildi.