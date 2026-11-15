Futbolda Nesine 3. Lig'de 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı

Futbolda Nesine 3. Lig'de 12. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta, ertelenen bir maç dışında sona erdi. 1, 2 ve 3. gruplarda oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar açıklandı; Yeni Mersin İdmanyurdu-Karaman FK maçı ise ertelendi.
Futbolda Nesine 3. Lig gruplarında 12. hafta, ertelenen bir maç dışında sona erdi.
Ligde 3 grupta oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
Amasyaspor FK-Zonguldakspor: 1-1
Fatsa Belediyespor-Düzce Cam Düzcespor: 0-1
Kartal Bulvar Kartalimenspor-Küçükçekmece Sinopspor: 2-2
Orduspor 1967-Beykoz Anadoluspor: 3-1
Karadeniz Ereğli 1980 Spor-Pazarspor: 2-4
Yalova FK 77 Spor-Galataspor: 1-0
Silivrispor-İnkılap Futbol: 3-1
Gölcükspor-Tokat Belediyespor: 3-2
Büyükçekmece Gücü FK-Karabük İdmanyurdu: 0-1
2. Grup
Etimesgutspor-Gaziemir G.O.G. Spor Yatırımları: 5-0
Alanya 1221 Futbol-Denizli İdmanyurdu 1959 Spor: 2-0
Gemlik Sümerbey Futbol-Bigaspor: 2-0
1922 Akşehirspor-Kepezspor: 1-3
Altay-Bursa Yıldırımspor: 0-1
Uşakspor-Söke 1970 Spor: 1-0
Balıkesirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 1-1
Eskişehirspor-Ayvalıkgücü Belediyespor: 2-2
Bucaspor 1928-Karşıyaka: 1-2
3. Grup
Diyarbekirspor-1964 Silifkespor: 3-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Niğde Belediyespor: 2-0
Açıkalın Erciyes 38 Futbol-Ejderoğlu Kırşehir Futbol: 3-1
Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor-Ağrı 1970 Spor: 4-1
Adanaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 4-0
Kırıkkale FK-Bitlis 1916 Futbol: 3-0
Malatya Yeşilyurtspor-Adana Adaletgücüspor Sportif Faaliyetler: 6-2
Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK: Ertelendi