Futbolda Nesine 3. Lig 7. Hafta Müsabakaları Tamamlandı
Nesine 3. Lig'in 7. haftasında dört grup halinde oynanan karşılaşmalar sona erdi. Haftanın dikkat çeken sonuçları arasında Edirnespor'un Küçükçekmece Sinopspor'a kaybetmesi ve Bornova 1877'nin Ayvalıkgücü Belediyespor'a yenilmesi yer aldı.
Futbolda Nesine 3. Lig'in 7. haftası, 4 grupta oynanan müsabakalarla tamamlandı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
1. Grup
İnkılap Futbol-Çorluspor 1947: 0-6
Beykoz İshaklı Spor Faaliyetleri-Karalar İnşaat Etimesgutspor: 0-0
Bursa Yıldırımspor-Silivrispor: 2-4
Edirnespor- Küçükçekmece Sinopspor: 1-3
2. Grup
Mdgrup Osmaniyespor-Kilis 1984: 3-1
Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor-Kırıkkale FK: 1-3
Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Ağrı 1970 SK: 1-4
Hacettepe A.Ş. Türk Metal 1963 Spor-Silifke Belediyespor: 1-1
Niğde Belediyespor-Karaköprü Belediyespor: 2-2
3. Grup
Tokat Belediyespor-Sebat Gençlikspor: 1-2
Amasyaspor-Yozgat Belediyesi Bozokspor: 3-1
Karabük İdmanyurdu-Çayelispor: 2-0
52 Orduspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor: 3-1
4. Grup
Bornova 1877 Sportif Yatırımlar- Ayvalıkgücü Belediyespor : 0-3
Söke 1970 SK-Oktaş Uşakspor: 4-1
Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor-Eskişehir Anadolu Spor Faaliyetleri: 2-0