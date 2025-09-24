Haberler

Futbolda devrim! Penaltı kuralı sil baştan değişiyor

Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), penaltı atışlarına yönelik tarihi bir değişiklik planlıyor. Yeni düzenlemeye göre, kalecinin penaltıyı kurtarması durumunda oyun devam etmeyecek ve karar kale vuruşu olacak. Bu değişiklik, penaltı sırasında yaşanan ceza sahası ve çizgi ihlalleri nedeniyle gösterilen sarı kartları önlemeyi hedefliyor.

Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA), oyun kurallarında devrim niteliğinde bir yenilik için hazırlık yapıyor. Değişikliğin yürürlüğe girmesi için, futbolun kural koyucu organı IFAB'ın onayı bekleniyor.

KALECİ KURTARIRSA OYUN DEVAM ETMEYECEK

Yeni düzenlemeye göre penaltı atışında büyük bir değişiklik söz konusu olacak. Bundan böyle kalecinin penaltıyı kurtarması halinde oyun devam etmeyecek; topun yönü ne olursa olsun karar kale vuruşu olacak. Böylece penaltı sırasında yaşanan ceza sahası ihlalleri ve çizgi ihlali nedeniyle gösterilen sarı kartların da önüne geçilecek.

İNFANTINO VE COLLINA DESTEK VERDİ

FIFA Başkanı Gianni Infantino ile Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina'nın da değişikliğe sıcak baktığı öğrenildi. Yeni kuralın 2026-2027 sezonunda yürürlüğe girmesi planlanıyor.

ÇİFT TEMAS KURALI DA DEĞİŞİYOR

Penaltılarda yaşanan çift temaslar için de yeni bir düzenleme geliyor. Oyuncunun istem dışı yaptığı çift temas sonucunda attığı goller artık geçerli sayılacak. Bu radikal değişikliklerin futbolun dinamiklerini nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük merak konusu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Eksik karar olmuş.. penaltı vuruşunda top direkten dönerse ne olacak

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıjg22rkcgq5:

??kale vuruşu ne olcak

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıSpartakus:

futbolun bu kadar ırzına gecilmemisti. saçma kararlar alınıyor. evvela futbolcuları rencide eden son saniye değişikliklerini ortadan kaldırın.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasann hasann:

mantıklı ama yeterli değil, ceza sahası içinde yüzü kaleye dönük topla alakası olmayan futbolcuya yapılan penaltı değil faul olmalı, her basit faul penaltı olmamalı, istemsiz ele değen el açıkta olsa penaltı olmamalı. yani artık Var'da var bu kadar basit penaltı verilmemeli

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
