Futbolda başarı elde edemeyince muaythaiye başlayan Nadiye, Avrupa şampiyonu oldu

KAYSERİ'de, futbol branşında başarı elde edemeyince 3 yıl önce muaythai sporuna başlayan Nadiye Özdemir (21), Avrupa Şampiyonu oldu. Özdemir, "Üniversiteyi kazandıktan sonra futbolda bir başarı elde edemediğim için branş değiştirmek istedim ve bu sporda karar kıldım. Başarı olmadan mutlulukta olmuyor. Güzel bir spor, herkese tavsiye ederim" dedi.

Kayseri'de yaşayan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nadiye Özdemir (21), spor hayatına futbol ile başladı. Futbolda başarı elde edemeyen Özdemir, 3 sene önce muaythai sporuna yöneldi. Geçen süreç içinde yoğun çalışma temposu içine giren Özdemir, 21-28 Mart tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Spora başlangıç sürecini anlatan Özdemir, "Ben spor hayatıma ilk olarak futbol ile başladım. Üniversiteyi kazandıktan sonra futbolda bir başarı elde edemediğim için branş değiştirmek istedim ve bu sporda karar kıldım. 3 senedir bu sporu yapıyorum. Haftada 3 gün 2 saat akşamları antrenmanımız oluyor. Maç döneminde bu program değişiyor. Maçlar yaklaştığı zaman bu antrenmanlar her güne yayılıyor" diye konuştu.

Yaşıtlarına tavsiyelerde bulunan Özdemir, şöyle konuştu: "Benim yaşımdaki kadınlar için biraz geç olabilir çünkü ben bu spora biraz geç başladım. Bunun biraz sıkıntıları var. Ama ne olursa olsun başarı elde edildiği zaman özgüven artıyor. Başarı olmadan mutlulukta olmuyor. Güzel bir spor, herkese tavsiye ederim."