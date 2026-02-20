Haberler

Futbolda bahis soruşturmasında Konyaspor'da 5 gözaltı

Güncelleme:
TÜMOSAN Konyaspor, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyon, 10 ilde gerçekleştirildi.

FUTBOLDA bahis soruşturması kapsamında, yöneticisi olduğu takımın maçında rakip takıma bahis oynadığı tespit edilen 33 şüpheliye yönelik 10 ilde düzenlenen operasyon sonrası TÜMOSAN Konyaspor'dan açıklama yapıldı. Kulüp; mevcut yönetimden 1, önceki yönetimden 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor'un sanal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada "6222 sayılı Kanun kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma çerçevesinde, TÜMOSAN Konyaspor mevcut yönetiminden bir kişi ile önceki yönetimlerde görev yapmış dört kişi olmak üzere toplam 5 kişinin gözaltına alındığını öğrenmiş bulunmaktayız. Söz konusu adli süreç, kulübümüz tarafından yakından ve titizlikle takip edilmekte olup gelişmeler kamuoyu ile şeffaflık ilkesi doğrultusunda paylaşılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
