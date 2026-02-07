Haberler

Futbolda "ara transfer" dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, 2 Ocak'ta başlayan ve 36 gün süren ara transfer döneminin sona erdiğini açıkladı. Takımlar, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kapsamında kadrolarını güçlendirmek için transferler gerçekleştirdi.

Futbolda "ara transfer" dönemi olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamayla 2 Ocak'ta başlayan ara transfer dönemi, 36 gün sürdü.

Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de mücadele eden takımlar yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdi.

