Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı

Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı
Güncelleme:
Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı
Fenerbahçe'de Domenico Tedesco'nun geleceği futbolcuların desteğiyle netleşti. Oyuncuların olumlu görüşü sonrası Başkan Sadettin Saran, "Tedesco ile yola devam" kararı aldı. İsmail Yüksek'in övgü dolu sözleri, takım içindeki pozitif atmosferi gözler önüne serdi.

Fenerbahçe'de başkan değişimi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Eski başkan Ali Koç döneminde göreve getirilen İtalyan çalıştırıcının, Sadettin Saran yönetiminde görevine devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyordu.

Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı

FUTBOLCULARIN DESTEĞİ BELİRLEYİCİ OLDU

Sabah'ın haberine göre, sarı-lacivertli futbolcular, Tedesco'dan duydukları memnuniyeti doğrudan yönetime iletti. Oyuncuların büyük çoğunluğu, "Tedesco ile çok iyi anlaşıyoruz" mesajını verdi. Bunun üzerine Başkan Sadettin Saran, tereddüt etmeden "Tedesco ile yola devam!" dedi.

Futbolcular istedi, Saran onayladı! Fenerbahçe'de Tedesco kararı

UYUMUN KORUNMASI HEDEFLENİYOR

Alınan bu kararla birlikte takım içindeki uyumun bozulmaması ve teknik heyetle futbolcular arasındaki pozitif atmosferin korunması amaçlanıyor.

İSMAİL YÜKSEK'TEN ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden İsmail Yüksek, Nice maçı öncesi yaptığı açıklamada hocası Tedesco'ya övgüler yağdırdı. Yüksek, "Hocanın gerçekten inanılmaz pozitif bir yönü var. Her oyuncuya eşit seviyede ve pozitif yaklaşıyor. 4-5 dil biliyor. Bizlere yakın olması da çok önemli. Hocalıktan ziyade zaman zaman da ağabeylik yapıyor" dedi.

Yorumlar (4)

Seyit Adnan Diri:

Futbol kumardır zaman kaybıdır uzak durun rahatlayın diyorum boşa kürek çekmeyin parayı zenginler götürür fakirler bön bön bakar

MGk:

Saran gelince iki kadro dışı yapar yeni hoca falan dedim ama idari menejer gibi gelene yalakalık gidene ara gazı olmaz tutmaz bu iş

Ali:

Doğru hisse senetlerine yatırım yapmak her şey değil, ancak doğru bir yatırım stratejisiyle çalışmak, yatırımınızdan büyük kazanç elde etmenin en iyi yoludur. Prof. Limudia'nın yatırım sinyalleri ve platformu, bu yılın başından beri bana çok yardımcı oldu. Mevcut portföyüm 372.000 doların üzerinde. Kendisine Telegram üzerinden (mudiatrading) ulaşabilirsiniz.

Erener:

Böyle süper kadro kurduğu için ali koça teşekkürler.Feneri üst üste 7 yıl şampiyon yaptığı içinde ayrıca teşkür ali koça.

