Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz ekibi Aston Villa ile Fransız devi Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Müsabaka başlamadan önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YERİNE AVRUPA LİGİ MÜZİĞİ ÇALDILAR

Villa Park'taki müsabaka öncesindeki seremoni, ilginç anlara sahne oldu. Seremoni sırasında Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı.

FUTBOLCULAR DA ŞAŞIRDI

Öte yandan seramoni de yer alan iki takım futbolcuları da bu hataya tepkisiz kalamadı. Aston Villa ve Paris Saint-Germain oyuncularının da yanlış marş sonrası şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü. Bu anlar kısa sürede viral oldu.