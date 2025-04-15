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Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Aston Villa-Paris Saint Germain karşılaşması öncesinde yapılan seremonide Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı. Geceye damga vuran bu hata, futbolcular tarafından da şaşkınlıkla karşılandı.

Uefa Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İngiliz ekibi Aston Villa ile Fransız devi Paris Saint Germain karşı karşıya geldi. Müsabaka başlamadan önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YERİNE AVRUPA LİGİ MÜZİĞİ ÇALDILAR

Villa Park'taki müsabaka öncesindeki seremoni, ilginç anlara sahne oldu. Seremoni sırasında Şampiyonlar Ligi marşı yerine Avrupa Ligi marşı çalındı.

FUTBOLCULAR DA ŞAŞIRDI

Öte yandan seramoni de yer alan iki takım futbolcuları da bu hataya tepkisiz kalamadı. Aston Villa ve Paris Saint-Germain oyuncularının da yanlış marş sonrası şaşkınlıklarını gizleyemediği görüldü. Bu anlar kısa sürede viral oldu.

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Futbolcular bile şaştı kaldı! Şampiyonlar Ligi'nde maça dakikalar kala eşi benzeri görülmemiş hata
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSelman kaya:

Aman ne büyük hata.... Ankara'nın bağları çalsa ne olur şampiyonlar ligi müziği çalsa ne olur:))

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Haber Yorumları10 Kaplan:

Şampiyonlar ligi calmazsa oynamam. Çekilin sahadan bizi ne zannediyor UEFA . Ağa bizimle egleniy.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

ekran başında bizler şaşırdık ama UEFA'nın karizmasını çizen bir hata oldu Aston villaya bedelini ödetirler

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Haber YorumlarıSadi:

He he he

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