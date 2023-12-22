Neymar'ı ağlatan tedavi! Acı içerisindeki feryatları ortalığı inletti

Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'in yıldız futbolcusu Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağları kopmuştu. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen yıldız futbolcu, fizyoterapi egzersizleri sırasında acıdan ağladı.

ACIDAN AĞLAYIP FERYAT ETTİ

Yıldız futbolcunun tedavi sürecinde acıdan ağladığı ve feryat ettiği görüldü. O anlar futbolseverler tarafından binlerce kez izlendi.