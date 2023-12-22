Neymar'ı ağlatan tedavi! Acı içerisindeki feryatları ortalığı inletti
Al Hilal'in yıldız futbolcusu Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağları kopmuş ve sezonu kapattığı belirtilmişti. Neymar'ın fizyoterapi egzersizleri sırasında acıdan ağladığı görüldü. O anlar futbolseverler tarafından binlerce kez izlendi.
Jorge Jesus'un teknik direktörlüğünü yaptığı Al Hilal'in yıldız futbolcusu Neymar'ın Brezilya Milli Takımı'nda çapraz bağları kopmuştu. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığı belirtilen yıldız futbolcu, fizyoterapi egzersizleri sırasında acıdan ağladı.
ACIDAN AĞLAYIP FERYAT ETTİ
Yıldız futbolcunun tedavi sürecinde acıdan ağladığı ve feryat ettiği görüldü. O anlar futbolseverler tarafından binlerce kez izlendi.