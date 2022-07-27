Futbola geri dönen Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı - Haberler

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Futbola geri dönen Trabzonspor'un efsane futbolcusu İbrahim Yattara, Ortaköyspor ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Bir dönem Trabzonspor forması giyen 42 yaşındaki İbrahim Yattara, Amatör Lig ekiplerinden Ortaköyspor'a transfer oldu.

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Muğla Süper Amatör Lig'de mücadele eden Ortaköyspor, Trabzonspor'un eski yıldız oyuncularından İbrahim Yattara'yı transfer etti.

"TRİBÜNLERİMİZİN DOLACAĞINA İNANIYORUZ"

Kulüp başkanı Hüseyin Uçar, AA muhabirine, Yattara ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını söyledi. Yattara'nın sadece takıma ve lige değil tüm Muğla'ya renk katacağına inandıklarını aktaran Uçar, "Yattara'nın da katkılarıyla inşallah bu yıl şampiyon olacağız. Bu yıl özellikle iç sahada tribünlerimizin dolacağına inanıyoruz." diye konuştu.

"FUTBOLA RENK KATMAYA GELİYORUZ"

Öte yandan, kulüp yöneticilerinin paylaştığı videoda Yattara, "Merhaba arkadaşlar. Ben İbrahim Yattara. Bekle Muğla. Ortaköyspor'a, futbola renk katmaya geliyoruz. Ortaköyspor'u izlemeye devam edin. Seviyorum sizi. İşte bu. Beklemede kal." ifadelerini kullandı.

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