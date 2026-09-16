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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

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- Birinci eleme turuna 15 maçla devam edildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turuna 15 müsabakayla devam edildi.

Kupada bugün oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

Karaman FK-Kepezspor: 2-3

Osmanelispor-Eskişehir Anadoluspor: 0-1

Kırıkkale FK-Ejderoğlu Kırşehir: 0-3

Tokat Belediyespor-Keşapspor: 3-0

Adanaspor-Yeni Malatyaspor: 3-0 (Hükmen)

Kilis Birlikgücü Gençlikspor-Kahta 02: 0-2

Dersimspor-Gelecek Siirt 56: 0-3

Gölespor-Kars 36: 0-5

Bayburtspor-Borçkaspor: 3-0

Sinopspor-Arıt Kayadibispor: 0-3

Galataspor-Yalova 77: 2-1

İnkılap Futbol-Beykoz Anadoluspor: 1-3

Uzunköprüspor-Kartal Bulvar Kartalimenspor: 1-5

Bucaspor 1928-Gaziemirspor: 0-4

Yeni Mersin İdmanyurdu-Bucak Belediye Oğuzhanspor: 5-1

Kaynak: AA
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