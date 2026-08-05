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Fenerbahçe'den İlk Yarıda Fark: 2-0

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- Fenerbahçe: 2 - Sturm Graz: 0 (İlk yarı)

Stat: Chobani

Hakemler: Chris Kavanagh, Ian Hussin, Neil Davies (İngiltere)

Fenerbahçe : Mert Günok, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde (Dk. 30 Brown), Guendouzi, Kante, Greenwood, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca

Sturm Graz : Khudiakov, Heil, Vallci, Mitchell, Soglo, Hödl, Weinhandl, Stankovic, Seidl, Jatta, Wlodarczyk

Goller: Dk. 10 Talisca, Dk. 45 Greenwood ( Fenerbahçe )

Sarı kart: Dk. 21 Stankovic ( Sturm Graz )

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'nin Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı konuk ettiği mücadelenin ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

10. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Asensio'nun pasında topla buluşan Kerem, ceza sahası içinde pasını Talisca'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan kazanılan köşe atışında Asensio'nun ceza sahası dışına yerden pasında Greenwood topla buluştu. Bu futbolcunun yakın direğe sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-0.

Sakatlıklar nedeniyle karşılaşma sık sık dururken ilk yarıyı sarı-lacivertli takım, 2-0 önde bitirdi.

Kaynak: AA
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