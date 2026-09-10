Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

Stat: Jose Alvalade

Hakemler: Espen Eskas, Jan Erik Engan, Alf Olav Rossland (Norveç)

Sporting : Rui Silva, Vagiannidis (Dk. 84 Fresneda), Quaresma (Dk. 84 Debast), Inacio, Araujo, Altimira, Doumbia (Dk. 74 Andersen), Catamo, Zalazar (Dk. 66 Gonçalves), Guilherme, Suarez (Dk. 74 Ioannidis)

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Jakobs, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 85 Ugochukwu), Sara (Dk. 85 Nhaga), Sane (Dk. 58 Leao), Batrakov (Dk. 64 Deniz Gül), Yunus Akgün (Dk. 85 İlkay Gündoğan), Barış Alper Yılmaz

Goller: Dk. 5 Inacio (Kendi kalesine) (Galatasaray), Dk. 27 Catamo, Dk. 57 Suarez (Penaltıdan), Dk. 63 Zalazar ( Sporting )

Sarı kartlar: Dk. 22 Altimira, Dk. 44 Suarez ( Sporting ), Dk. 52 Eren Elmalı, Dk. 80 Deniz Gül, Dk. 83 Okan Buruk (Teknik direktör), Dk. 90+5 Jakobs (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 yenildi.

54. dakikada Sporting penaltı kazandı. Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Suarez, kaleci Uğurcan'dan sıyrıldıktan sonra Jakobs ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca Norveçli hakem Espen Eskas penaltı kararı verdi. 57'nci dakikada penaltıyı kullanan Suarez, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan'ın sağından ağlarla buluşturdu: 2-1.

63. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Sallai ile ceza sahası dışında sol çaprazda ikili mücadeleye giren Guilherme'nin yerde kalmasıyla kazanılan faulde topun başına Zalazar geçti. Uruguaylı futbolcunun sert şutunda top yakın direk dibinden ağlara gitti: 3-1.

71. dakikada seri paslaşmalarla gelen Sporting'de Altimira, ceza sahası içinde kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda iyi yer tutan Uğurcan, meşin yuvarlağın sahibi oldu.

83. dakikada sağ kanatta ceza sahası ile taç çizgisi arasından kazanılan serbest vuruşu Sara kullandı. Brezilyalı oyuncunun sert bir şekilde orta şut karışımı vuruşunda kaleci Rui Silva son anda tokatlayarak meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

Mücadele 3-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: AA